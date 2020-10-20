Roberto Soldado, Kovid-19'dan karantinaya alındı

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Granada Kulübünden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla yapılacak karşılaşmadan dolayı dün futbolculara ve teknik heyete Kovid-19 PCR testi yapıldığı ve Soldado'nun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Kovid-19 ile ilgili vücudunda herhangi bir belirti olmayan Soldado'nun protokol gereği evinde karantinaya alındığı ve kulüp doktorlarının gözetiminde tutulduğu ifade edildi.

İspanyol futbolcunun, öngörüldüğü şekilde 14 gün karantinada kalması halinde 3 lig maçı ve iki Avrupa Ligi maçında forma giymesi beklenmiyor.

Real Madrid alt yapısından yetişen Soldado, 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.