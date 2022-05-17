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Haberler Futbol Diğer Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel, Feyenoord'la sözleşme imzalad
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Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel, Feyenoord'la sözleşme imzaladı

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski yıldız oyuncusu Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel ile profesyonel sözleşme imzaladı

Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel, Feyenoord'la sözleşme imzalad
AA

Kulüpten yapılan açıklamada, kanatlarda ve forvet hattında oynayan 15 yaşındaki oyuncu ile 2025 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Artık kendi tarihini yazacak. İlk profesyonel sözleşmen için tebrikler Shaqueel van Persie." ifadeleri kullanıldı.

Feyenoord'un altyapı direktörü Rini Coolen, Shaqueel'in performansından memnun olduklarını vurgulayarak, "Kulüpte hızlı bir gelişim kaydetti. O, akıllı ve kazanma anlayışına sahip, kolayca gol atabilen bir oyuncu. Maçlarda ve antrenmanlarda gerçek bir liderlik örneği sergiliyor. Bunun ödülünü de profesyonel sözleşme yaparak aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de 2015-18 yıllarında forma giyen Robin van Persie'nin imza törenine küçük yaşlarda katılan Shaqueel, o dönem de sarı lacivertli kulübün altyapısında forma giymişti.

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