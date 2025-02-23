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        Haberler Spor Futbol Robin Van Persie'nin yeni adresi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Robin Van Persie'nin yeni adresi belli oldu!

        Hollanda ekibi Feyenoord, teknik direktörlüğe Robin Van Persie'nin getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 14:29 Güncelleme: 23.02.2025 - 14:29
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        Van Persie'nin yeni adresi belli oldu!
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        Hollanda ekibi Feyenoord'da Brian Priske'den boşalan teknik direktörlük görevine Robin van Persie getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile 2027'ye kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

        Feyenoord'da başlayıp bitirdiği futbolculuk kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski Hollandalı milli oyuncu Van Persie, bu sezon Heerenveen'i çalıştırdı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Feyenoord, 23 hafta sonunda Hollanda liginde ise 43 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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