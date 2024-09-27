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        Haberler Bilgi Roblox açılacak mı, erişim engeli kaldırılacak mı? 27 Eylül Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne?

        Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum nedir?

        Çevrimiçi oyun dünyasının popüler platformu Roblox'a getirilen erişim engeli devam ediyor. 7 Ağustos'tan bu yana erişilemeyen platformun ne zaman tekrar aktif hale geleceği merak konusu. BTK'nın kararı sonrası gözler Roblox'un akıbetine çevrildi. Peki Roblox açılacak mı, erişim engeli kaldırılacak mı? İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 21:19 Güncelleme: 27.09.2024 - 21:19
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        7 Ağustos'tan itibaren erişim engeliyle karşılaşan Roblox’un tekrar ne zaman aktif olacağına dair belirsizlik sürüyor. Oyunseverler, BTK’nın aldığı kararın ardından platformun yeniden ne zaman açılacağını merakla takip ediyor. Peki, Roblox açılacak mı, erişim engeli kaldırılacak mı? Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne? İşte ayrıntılar...

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        ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ SÜRÜYOR!

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna erişim engeli getirildi.

        BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

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        ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

        Popüler oyun sitesi Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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        ROBLOX KARARA İTİRAZ ETTİ

        Roblox, Türkiye'deki erişim engeline itiraz ederek, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2 Eylül 2024 tarihli kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdi.

        Roblox yaptığı açıklamada Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararına itiraz edildiğini ve yerel yetkililerle iş birliği yaptıklarını açıkladı.

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        ROBLOX NEDEN KAPANDI?

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

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        Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.

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