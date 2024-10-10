Robot yarışması ne zaman? 16. Uluslararası MEB Robot yarışması tarihi ve yeri
Milli Eğitim Bakanlığı 16. Uluslararası MEB Robot yarışması yapılacağını duyurdu. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması, ortaokul ve dengi okullardan, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerine tüm öğrencilere hitap ediyor. Peki 16. Uluslararası MEB Robot yarışması ne zaman, nerede yapılacak?
16.Uluslararası MEB Robot yarışması için geri sayım sürüyor. Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması, ortaokul ve dengi okullardan, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerine tüm öğrencilerini alakadar ediyor. İşte 16. Uluslararası MEB Robot yarışması detayları
ROBOT YARIŞMASI NEREDE GERÇEKLEŞECEK?
Yarışma, 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum'da, Millî Eğitim Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) paydaşlığıyla gerçekleştirilecek.
MEB 16.ULUSLARARASI ROBOT YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ
16.Uluslararası MEB Robot Yarışması için geri sayım sürerken MEB'den hatırlatma duyurusu geldi.MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Geri Sayım Başladı, Heyecan dorukta." 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan “16. Uluslararası MEB Robot Yarışması”, 13 kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmacı takımlara şimdiden başarılar dileriz." denildi.
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması, ortaokul ve dengi okullardan, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerine tüm öğrencilere hitap ediyor.