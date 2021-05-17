'Robotik Cerrahi ve İnovasyon Toplantısı'na dünya çapında yoğun ilgi 0:00 / 0:00

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Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komitesi tarafından Koç Üniversitesi Hastanesi ile aynı kampüste yer alan RMK AIMES İleri Düzey Girişimsel Tıp, Eğitim ve Simülasyon Merkez’inde ve online olarak düzenlenen "Robotik Cerrahi ve İnovasyon Toplantısı" 27 Mart 2021 tarihinde, Türkiye ile birlikte toplam 40 farklı ülkeden katılımcıyla gerçekleşti.

TOPLANTIYA YOĞUN İLGİ

Tıp, Mühendislik ve Hemşirelik Fakültelerini bir araya getiren bu önemli toplantıda Robotik Cerrahi’nin uygulama alanları ile Robotik Cerrahi Hemşireliği ve Mühendislik bölümü öğretim üyeleri tarafından anlatılan medikal robotik sistemler, simülasyon ve üç boyutlu görüntüleme sistemleri konuşmaları büyük ilgiyle izlendi. Toplantıda Belçika, İngiltere ve Almanya’dan davetli konuşmacılar çeşitli konuşmalar yaptı.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Toplantıya başta Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakülteleri, Biyomedikal Mühendislik ve Hemşirelik Fakülteleri’nden olmak üzere dünya üzerinden 500'e yakın katılım oldu. Yoğun ilgi gören toplantıya Türkiye dışında İtalya, Fas, İspanya, İsrail, Avusturya, Rusya, Suudi Arabistan, Hindistan, ABD, Almanya, Arnavutluk, Kore, Cezayir, Avusturalya, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Madagaskar, Makedonya, Burma, İrlanda, Tanzanya, Norveç, Tayland, Güney Afrika, Katar, Filipinler, Yunanistan, Hollanda, Ürdün, Fransa, Vietnam, Mısır, Sudan, Pakistan, Paraguay, Tayvan, Gana ve Estonya’dan katılım sağlandı.

RMK AIMES Direktörü

Prof. Dr. A. Erdem Canda