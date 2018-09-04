Rochdale - Bury karşılaşma önü

İngiltere EFL Trophy Kuzey Grup B maçında Rochdale ile Bury, 04 Eylül 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Rochdale, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Bury, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 413 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rochdale kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Bury sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Rochdale son hafta oynanan Charlton Athletic maçında 2-1 yenildi.

Bury, Shrewsbury Town karşılaşmaında 1-0 kazandı.

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