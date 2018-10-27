Rochdale - Charlton Athletic maç önü

Rochdale ve Charlton Athletic, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 16 puanlı Rochdale 17. sırada bulunuyor, Charlton Athletic 22 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Rochdale, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Charlton Athletic, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 312 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rochdale kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Charlton Athletic sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Rochdale son haftadaki Charlton Athletic müsabasında 1-0 kazandı.

Charlton Athletic, Rochdale karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Rochdale, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Rochdale, kendi sahasında 8 gol attı, 16 gol yedi.

Charlton Athletic ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Charlton Athletic, 11 gol atarken 11 gol yedi.

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