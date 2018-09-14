Rochdale - Gillingham düellosu

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Rochdale, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Gillingham takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Rochdale 8 puanla 14. sırada, Gillingham 7 puanla 15. sırada bulunuyor. Rochdale, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Gillingham son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 378. İddaa'da Rochdale kazanır 1.55, berabere biter 3.40, Gillingham kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Rochdale son haftadaki Charlton Athletic müsabasında 2-1 yenildi.

Gillingham, Blackpool karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Rochdale, 2 gol attı ve 10 gol yedi.

Gillingham, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gillingham 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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