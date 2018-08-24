Rochdale - Walsall rakamlar

Rochdale ve Walsall, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Rochdale 4 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Walsall 10 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Rochdale, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Walsall son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 311 kodlu maçı oynayanlar; Rochdale galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Walsall galibiyet oranı 3.00. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Rochdale önceki hafta Charlton Athletic mücadelesinde 1-0 kazandı.

Walsall ise Fleetwood maçında 2-0 yenildi.

Rochdale, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 8 gol yedi.

Walsall ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Walsall, 4 gol atarken 2 gol yedi.

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