Sporx'in haberine göre; Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, NBA'in Chris Paul'a iki maçlık uzaklaştırma cezası vermesini "hiç kabul etmediğini" ve Paul'un "öyle bir durumda yapacağı başka bir şey olmadığını" söyledi.

D'Antoni, düşüncelerini şu şekilde belirtti:

"Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Hiç adil değil. Videoyu gördünüz, tükürdüğünü gördünüz, belki tek maç uzaklaştırma alsa kabul edebilirsiniz. Ama adam ne yapacaktı? Tükürük yedikten sonra orda öylece duracak mıydı? Yüzüne yumruk yiyip 'Sorun değil' mi diyecekti?"

D'Antoni, CP3'yi hiç bu şekilde sinirli görüp görmediği sorulduğunda ise, cevabı "Daha önce kimsenin onun yüzüne tükürdüğünü görmedim. Bu durumu değiştirir. İğrenç bir olay." oldu.

NBA'in verdiği uzaklaştırma cezaları Paul'un maaşından 491 bin 782 dolar, Rondo'nun maaşından 186 bin 207 dolar ve Ingram'ın maaşından ise 200 bin 428 dolar kesilme olmasına neden olacak.

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