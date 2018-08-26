Öne Çıkanlar
Trabzonspor
Futbol
Haberler > Futbol

Rodallega'dan en iyi başlangıç

Trabzonspor'da 3. sezonunu yaşayan Kolombiyalı oyuncu, ilk 3 haftada attığı 3 golle 4 puanın kazanılmasında önemli rol oynarken, takımında en golcü başlangıcını yaptı. Rodallega, geçen sezon ilk 3 maçta 3 gol atan Burak Yılmaz ile aynı gol performansını gösterdi.

26 Ağustos 2018 Pazar, 13:55:37 | Güncelleme:

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega, ilk 3 haftada attığı 3 golle takımında en iyi lig başlangıcını yaptı.

Slovenya kampında oynanan 4 hazırlık maçında 3 kez rakip fileleri havalandırarak bordo-mavili takımın en fazla gol atan oyuncusu olan Kolombiyalı forvet, bu performansını lige de yansıttı.

İlk hafta Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmayı gol atamadan geçiren Rodallega, ikinci hafta 3-1 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçında 2, MKE Ankaragücü ile dün oynanan karşılaşmada da 1 gol atmayı başardı.

Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle forma şansı bulan Rodallega, ligde 3 maçta 3 gol atarak takımının 4 puan kazanmasında önemli rol oynadı. Kolombiyalı forvet, ilk 3 haftada 5 golün 3'ünü kaydederek Karadeniz ekibinde en golcü oyuncu oldu.

Rodallega, 2016-2017 sezonunda forma giydiği ilk 3 maçta gol atamazken, 2017-2018 sezonunda ise ilk 3 haftada 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

BU KEZ BEKLEMEDİ

Trabzonspor'a 2016-2017 sezonunun devre arasında gelen Hugo Rodallega, ilk 3 haftayı golsüz geçirdi.

Kolombiyalı oyuncu, 19. hafta Gaziantepspor, 20. hafta Osmanlıspor, 21. hafta da Aytemiz Alanyaspor maçlarında gol atma başarısı gösteremezken, 22. hafta deplasmanda 1-1 biten Atiker Konyaspor maçında ilk golünü kaydederek suskunluğunu bozdu.

Rodallega, 2017-2018 sezonunda ise 3. haftada golle tanışarak, 1 gol kaydetti. İlk hafta Atiker Konyaspor maçını golsüz geçiren, ikinci haftadaki Fenerbahçe maçında kadroda olmasına karşın forma şansı bulamayan Kolombiyalı forvet, 3. hafta 3-2 kaybedilen Göztepe maçında 1 gol attı.

İlk sezonunda 4. maçta, ikinci sezonunda 3. haftada gol atan Rodallega, bu sezon ikinci haftada golle tanıştı.

BURAK YILMAZ'I YAKALADI

Rodallega, geçen sezon ilk 3 haftada 3 gol atan Burak Yılmaz'ın performansını da yakaladı. Geçen sezon ilk hafta 2-1 kazanılan Atiker Konyaspor maçında 2 gol, 2-2 biten Fenerbahçe maçında 1 gol atan Burak Yılmaz takımına 4 puanlık katkı yaparken, Rodallega'nın aynı sayıda gol attığı bu sezon ilk 3 maçta da Trabzonspor aynı puanı topladı.

14 GOL ATTI

Hugo Rodallega, Trabzonspor'da lig maçlarında toplam 14 gol kaydetti. Bordo-mavili futbolcu, 2016-2017 sezonunda 15 maçta 6, 2017-2018 sezonunda 23 maçta 5, bu sezon da 3 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.