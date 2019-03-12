Trabzonspor, 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren, Onazi, Pereira, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Sosa katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde yarı sahada maç yaptı.
Hugo Rodallega ve Majed Hosseini antrenmanı tamamlayamadı
Bordo-mavililerin çalışmasında takımın golcü oyuncusu Hugo Rodallega ve savunma oyuncusu Majed Hosseini antrenmanı tamamlayamadı. İlk olarak omuzunda ağrı hisseden Hugo Rodallega, sağlık ekibinin yaptığı kontrollerin ardından Ünal Karaman tarafından tedbir amaçlı olarak soyunma odasına gönderildi. Daha sonra ise sağ arka adalesinde spazm meydana gelen Hossein de bir anda yerde kaldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontroller sonrası bu oyuncu da tedbir amaçlı olarak antrenmandan ayrıldı. İki oyuncunun yapılan ilk kontrollerinde ciddi bir duruma rastlanmadığı ve yarın takımla birlikte antrenmanda yer alabilecekleri belirtildi.
8 OYUNCU TEDAVİ GÖRÜYOR
Trabzonspor'da Hugo Rodallega ve Majed Hosseini'in bugün gerçekleştirilen antrenmanda hafif sakatlık yaşamalarının ardından bordo-mavili takımda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi 8 oyuncu tedavi görmeye başladı. Sezon başından beri sakat oyuncular nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, Erzurumspor maçı öncesinde yaşanan sakatlıklar Teknik Direktör Ünal Karaman'ı düşündürüyor. Sağlık ekibi ise Onazi, Pereira ve Abdulkadir Ömür dışında Erzurumspor maçına yetişmesi muhtemel oyuncuların tedavilerini sürdürüyor. Cezalı olan Yusuf Yazıcı ise bu maçta forma giyemeyecek.
ABDULKADİR ÖMÜR BİR SÜRE ANTREMANI İZLEDİ
Almanya'da tedavi gördükten sonra Trabzon'a dönen ve tedavisini sürdüren Abdulkadir Ömür de, bordo-mavililerin bugün yaptığı antrenmanı bir süre kenardan izledi. Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve Başkan Danışmanı Ali Kemal Denizci ile birlikte antrenmanı takip eden genç oyuncunun bir süre bu iki isimle sohbet ettiği görüldü.
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