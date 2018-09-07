Rodez Aveyron - Avranches sahaya çıkıyor

Fransa Ulusal Lig 1 maçında Rodez Aveyron ile Avranches, 07 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Rodez Aveyron 5 puanla 13. sırada, Avranches 9 puanla 5. sırada bulunuyor. Rodez Aveyron son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Avranches, son 5 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 250. İddaa'da Rodez Aveyron kazanır 2.10, berabere biter 2.70, Avranches kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Rodez Aveyron önceki hafta Avranches mücadelesinde 0-1 yenildi.

Avranches, Boulogne karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Rodez Aveyron, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Avranches, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Avranches, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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