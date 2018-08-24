Rodez Aveyron - Marignane Gignac maçı heyecanı

Fransa Ulusal Lig 1 heyecanı devam ediyor. Rodez Aveyron, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Marignane Gignac takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Rodez Aveyron 2 puanla 15. sırada, Marignane Gignac 4 puanla 9. sırada bulunuyor. Rodez Aveyron, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Marignane Gignac son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'da 196 kodlu maçı oynayanlar; Rodez Aveyron galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.70, Marignane Gignac galibiyet oranı 2.40.
Rodez Aveyron son haftadaki Colomiers müsabasında 1-1 berabere kaldı.
Marignane Gignac ise Le Pontet karşılaşmasında 2-4 kazandı.
Rodez Aveyron, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.
Marignane Gignac ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Marignane Gignac, 1 gol atarken 1 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ