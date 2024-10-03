Rögar bomba gibi patladı!

Rögarda sıkışan gaz bomba gibi patladı!
Kırıkkale'de rögar içerisinde meydana gelen gaz sıkışması patlamaya yol açtı. Patlama sırasında fırlayan rögar kapağı, bir araçta hasara neden oldu
Kırıkkale'de rögar içerisinde meydana gelen gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Fırlayan rögar kapağı, düştüğü otomobilde hasara yol açtı.
DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi 938'inci Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki rögar, ilk belirlemelere göre gaz sıkışması nedeniyle patladı.
İTFAİYE EKİPLE MÜDAHALE ETTİ
Şiddetli patlama mahallede paniğe neden olurken, rögarda yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra elektrik ve doğalgaz şirketinin teknik ekipleri sevk edildi.
Bölgedeki doğalgaz ve elektrik kesilirken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Fırlayan rögar kapağı otomobilin üzerine düşerken, araçta hasar oluştu.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.