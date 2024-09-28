Rögara düşen 2 koyunu itfaiye kurtardı; o anlar kamerada

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi.

Yürüyüşe çıkan bir vatandaş, rögardan koyun seslerinin geldiğini fark etti. Yaklaşıp, baktığı sırada 2 koyunun rögarda olduğunu gören vatandaş, durumu itfaiye ekipleri bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halatlarla rögara girdi. Koyunlar itfaiye eri tarafından halatlara bağlanarak çıkarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurtarılan 2 koyunun sahibi aranıyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.