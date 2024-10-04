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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rojin'e ne oldu | Rojin Kabaiş bulundu mu - SON DAKİKA HABERİ, Van haberleri | Son dakika haberleri

        Kaybolan Rojin ile ilgili son durum!

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor. Van Gölü sahilinde çevik kuvvet polisleri, arama köpekleri, gölde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 09:37 Güncelleme: 04.10.2024 - 09:45
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        Kaybolan Rojin ile ilgili son durum!
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        Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi.

        VAN GÖLÜ SAHİLİNE GİTTİ

        İHA'da yer alan habere göre 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı.

        ANNESİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

        Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu.

        ARAMA ÇALIŞMASI 7. GÜNDE

        Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri 7'inci günde de arama çalışmalarını sürdürdü.

        JANDARMA, POLİS VE AFAD ARIYOR

        Van Gölü sahilinde çevik kuvvet polisleri, arama köpekleri, gölde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.

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        #rojin kabaiş
        #Son dakika haberler
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