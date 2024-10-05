Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Birinci Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş yurtta yemek yedikten sonra "sahile gideceğim" diye çıktı.

SAHİLDE TELEFONU BULUNMUŞTU Ardından genç kızdan bir daha haber alınamadı. Rojin'in en son sahilde cep telefonu bulundu. Öte yandan genç kızı arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor.

AİLESİ ENDİŞE İÇİNDE BEKLİYOR Kızlarından sevindirici bir haber bekleyen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor.

ARAMA ÇALIŞMASINA BİRÇOK EKİP KATILIYOR Arama kurtarma çalışmaları için oluşturulan ekipler, Rojin'in izini sürmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Arama çalışmalarında; helikopter, sahil güvenlik, polis botları, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden oluşan 100'ün üzerinde personel yer alıyor. REKLAM

HAVADAN ARAMA YAPILIYOR Özel ekip, hem Van Gölü'nde hem de kampüs sahil boyu arama kurtarma çalışması yaptı. Polis atlı birlikleri ve özel arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Rojin'e ait bir iz aranıyor.