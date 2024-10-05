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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rojin'e ne oldu | Rojin Kabaiş bulundu mu - SON DAKİKA HABERİ, Van haberleri | Son dakika haberleri

        Kaybolan Rojin ile ilgili son durum!

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) 8 gün önce kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, termal kameralı dronlar ile aranıyor. Çalışmalara katılan gönüllü ekipler, havadan arama kurtarma operasyonlarına destek veriyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 09:56 Güncelleme: 05.10.2024 - 09:56
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        Kaybolan Rojin ile ilgili son durum!
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        Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Birinci Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş yurtta yemek yedikten sonra "sahile gideceğim" diye çıktı.

        SAHİLDE TELEFONU BULUNMUŞTU

        Ardından genç kızdan bir daha haber alınamadı. Rojin'in en son sahilde cep telefonu bulundu. Öte yandan genç kızı arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor.

        AİLESİ ENDİŞE İÇİNDE BEKLİYOR

        Kızlarından sevindirici bir haber bekleyen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor.

        ARAMA ÇALIŞMASINA BİRÇOK EKİP KATILIYOR

        Arama kurtarma çalışmaları için oluşturulan ekipler, Rojin'in izini sürmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Arama çalışmalarında; helikopter, sahil güvenlik, polis botları, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden oluşan 100'ün üzerinde personel yer alıyor.

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        HAVADAN ARAMA YAPILIYOR

        Özel ekip, hem Van Gölü'nde hem de kampüs sahil boyu arama kurtarma çalışması yaptı. Polis atlı birlikleri ve özel arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Rojin'e ait bir iz aranıyor.

        TERMAL KAMERALI DRONLAR KULLANILIYOR

        Çalışmalara katılan gönüllü ekipler, havadan arama kurtarma operasyonlarında büyük bir avantaj sağlayan termal kameralı drone ile çalışmalara destek oluyor.

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        #rojin kabaiş
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