Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Rojin Kabaiş bulundu mu, nasıl ve ne zaman kayboldu? Rojin Kabaiş son dakika gelişmeleri

        Günlerdir haber alınamayan Rojin Kabaiş bulundu mu, son durum nedir?

        Türkiye, 27 Eylül'den beri kayıp olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in bulunmasını bekliyor. Kaybolmadan üç gün önce babası tarafından Van'daki üniversiteye getirilen Rojin, akşam saatlerinde son kez annesiyle konuşarak markete gideceğini söyledi, ardından sahile inerek Van Gölü'nü izleyen bir banka oturdu. O saatten sonra genç kızdan bir daha da haber alınamadı. Peki, son durum nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 14:14 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        27 Eylül Cuma günü çakıl taşı toplamak için Van Gölü'ne giden 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten dört gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları devam ederken baba Nizamettin Kabaiş, Rojin'in ailesel hiçbir problemi olmadığını ve yurt yetkililerinin hem kendisine hem de polise geç haber verdiğini ifade ediyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

        2

        ROJİN KABAİŞ NASIL VE NE ZAMAN KAYBOLDU?

        27 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Kabaiş kayboldu.

        21 yaşındaki Kabaiş'ten haber alamayan arkadaşları, 28 Eylül Cumartesi sabah saatlerinde sahile giderek öğrenciyi aradıkları sırada cep telefonu ve kulaklığını buldu.

        3

        ROJİN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

        Rojin'in kaybolduğu ortaya çıkınca Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Van Gölü'nün üniversite sahilinde arama çalışmaları başlattı.

        Bölgeye gelen "Kurbağa adamlar", su altı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde Kabaiş'in bulunmasına yönelik arama çalışmaları yaptı.

        4

        BABA KABAİŞ YURT YETKİLİLERİN GEÇ HABER VERDİĞİNİ İDDİA EDİYOR

        Kızının kaybolduğunu yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini öne süren Nizamettin Kabaiş;

        "Aradan 18 saat geçmiş sonra bizi aradılar. Kızım cuma günü akşam saat 18.30 sıralarında kaldığı yurtta yemek yedikten sonra çıkmış. O sırada annesiyle konuşmuş. Annesine demiş ki, ‘Markete gidip hazır kahve alacağım.’ Annesi de ona, ‘Al hemen yurda geri dön, geç kalma.’ O da ‘Tamam’ demiş. Daha sonra arkadaşı ona mesaj atmış, mesaja da bakmamış. Annesi aramış, telefonu çalmış ama cevap vermemiş. Kımızın kaybolduğu ile ilgili ertesi gün saat 11.45'te beni aradılar. O gece bana haber vermediler. Çocuk yurda gelmemişse neden bana haber vermediler? Ben onlardan şikayetçiyim. Beni aradıklarında kızımın gelmediğini bana söylediler, ben de bana niye bu kadar geç haber verdiniz diye sordum. Telefon, kulaklık, su ve keki sahilin kenarında arkadaşları bulmuş. Yurttan çıktıktan sonra sahile kadar gelmiş. Oradan da kameranın görüş alanından çıkıyor. Cep telefonu, kulaklık, su ve kek bırakmış orda. Burası da güvenlik kamerasının görmediği bir yer" dedi.

        5

        "KIZIMIN HİÇBİR SIKINTISI YOKTU"

        Kaybolmadan 3 gün önce kızını kendisinin üniversiteye getirdiğini ve 2 gündür de okula gittiğini söyleyen Kabaiş, şunları kaydetti;

        "Yurt yetkilileri polis karakoluna da geç haber vermişler. Dün 11.00 sıralarında onlara vermişler, bana da 11.45'te haber verdiler. Kızımın hiçbir sıkıntısı yoktu. Bizimle hiçbir sorunu yoktu. Buraya da yeni geldiği için yakın bir arkadaşı da yoktu. Van'a ilk geliyor. Oda arkadaşı da iki gündür gelmiş. O da demiş ki ben telefondan aramışım cevap vermemiş. Arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar bir haber alamadık."

        6

        ARAMA ÇALIŞMALARINDA DÖRDÜNCÜ GÜN

        Rojin'i arama çalışmaları 1 Ekim itibarıyla karadan, sudan ve havadan olmak üzere dört gündür devam ediyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri kayıp öğrencinin bulunması için çaba gösteriyor. Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede Kabaiş'in ailesi ve yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Silahının çalındığını fark etti! Polisin evini soydular!
        Silahının çalındığını fark etti! Polisin evini soydular!
        Aracı kalabalığın üzerine sürmüştü! Eski hakim ve savcının oğluna cezaevi yolu!
        Aracı kalabalığın üzerine sürmüştü! Eski hakim ve savcının oğluna cezaevi yolu!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Trump veya Harris: ABD'de seçim anketlerinde kim önde?
        Trump veya Harris: ABD'de seçim anketlerinde kim önde?
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Kadın mahkûmlarla buluştu
        Kadın mahkûmlarla buluştu