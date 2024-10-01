Günlerdir haber alınamayan Rojin Kabaiş bulundu mu, son durum nedir?
Türkiye, 27 Eylül'den beri kayıp olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in bulunmasını bekliyor. Kaybolmadan üç gün önce babası tarafından Van'daki üniversiteye getirilen Rojin, akşam saatlerinde son kez annesiyle konuşarak markete gideceğini söyledi, ardından sahile inerek Van Gölü'nü izleyen bir banka oturdu. O saatten sonra genç kızdan bir daha da haber alınamadı. Peki, son durum nedir? İşte, detaylar...
27 Eylül Cuma günü çakıl taşı toplamak için Van Gölü'ne giden 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten dört gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları devam ederken baba Nizamettin Kabaiş, Rojin'in ailesel hiçbir problemi olmadığını ve yurt yetkililerinin hem kendisine hem de polise geç haber verdiğini ifade ediyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...
ROJİN KABAİŞ NASIL VE NE ZAMAN KAYBOLDU?
27 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Kabaiş kayboldu.
21 yaşındaki Kabaiş'ten haber alamayan arkadaşları, 28 Eylül Cumartesi sabah saatlerinde sahile giderek öğrenciyi aradıkları sırada cep telefonu ve kulaklığını buldu.
ROJİN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Rojin'in kaybolduğu ortaya çıkınca Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Van Gölü'nün üniversite sahilinde arama çalışmaları başlattı.
Bölgeye gelen "Kurbağa adamlar", su altı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde Kabaiş'in bulunmasına yönelik arama çalışmaları yaptı.
BABA KABAİŞ YURT YETKİLİLERİN GEÇ HABER VERDİĞİNİ İDDİA EDİYOR
Kızının kaybolduğunu yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini öne süren Nizamettin Kabaiş;
"Aradan 18 saat geçmiş sonra bizi aradılar. Kızım cuma günü akşam saat 18.30 sıralarında kaldığı yurtta yemek yedikten sonra çıkmış. O sırada annesiyle konuşmuş. Annesine demiş ki, ‘Markete gidip hazır kahve alacağım.’ Annesi de ona, ‘Al hemen yurda geri dön, geç kalma.’ O da ‘Tamam’ demiş. Daha sonra arkadaşı ona mesaj atmış, mesaja da bakmamış. Annesi aramış, telefonu çalmış ama cevap vermemiş. Kımızın kaybolduğu ile ilgili ertesi gün saat 11.45'te beni aradılar. O gece bana haber vermediler. Çocuk yurda gelmemişse neden bana haber vermediler? Ben onlardan şikayetçiyim. Beni aradıklarında kızımın gelmediğini bana söylediler, ben de bana niye bu kadar geç haber verdiniz diye sordum. Telefon, kulaklık, su ve keki sahilin kenarında arkadaşları bulmuş. Yurttan çıktıktan sonra sahile kadar gelmiş. Oradan da kameranın görüş alanından çıkıyor. Cep telefonu, kulaklık, su ve kek bırakmış orda. Burası da güvenlik kamerasının görmediği bir yer" dedi.
"KIZIMIN HİÇBİR SIKINTISI YOKTU"
Kaybolmadan 3 gün önce kızını kendisinin üniversiteye getirdiğini ve 2 gündür de okula gittiğini söyleyen Kabaiş, şunları kaydetti;
"Yurt yetkilileri polis karakoluna da geç haber vermişler. Dün 11.00 sıralarında onlara vermişler, bana da 11.45'te haber verdiler. Kızımın hiçbir sıkıntısı yoktu. Bizimle hiçbir sorunu yoktu. Buraya da yeni geldiği için yakın bir arkadaşı da yoktu. Van'a ilk geliyor. Oda arkadaşı da iki gündür gelmiş. O da demiş ki ben telefondan aramışım cevap vermemiş. Arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar bir haber alamadık."
ARAMA ÇALIŞMALARINDA DÖRDÜNCÜ GÜN
Rojin'i arama çalışmaları 1 Ekim itibarıyla karadan, sudan ve havadan olmak üzere dört gündür devam ediyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri kayıp öğrencinin bulunması için çaba gösteriyor. Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede Kabaiş'in ailesi ve yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.