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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Roland Sallai: Bundan ders çıkaracağız - Galatasaray Haberleri

        Roland Sallai: Bundan ders çıkaracağız

        Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, 3-3 biten Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sallai, "Bundan ders çıkaracağız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 22:08 Güncelleme: 28.09.2024 - 22:08
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        "Bundan ders çıkaracağız"
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile 3-0 öne geçtiği maçta 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "BUNDAN DERS ÇIKARMALIYIZ"

        Maçın berabere gelmesi hakkında konuşan Sallai "İlk yarı çok iyiydik. Daha sonra oyundan çıktım ve çok fazla izleyemedim. Üç tane gol yemek bizim kalitemizde olmamalı. Hatalarımızı görmeli ve bunlardan ders çıkarmalıyız." dedi.

        Roland Sallai ayrıca "Taraftara teşekkür ederim. Beni harika karşıladılar. Birçok statta oynadım ama burası inanılmaz. Bu maçta da desteklerini esirgemediler. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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