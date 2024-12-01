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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Roland Sallai siftah yaptı - Galatasaray Haberleri

        Roland Sallai siftah yaptı

        Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı-kırmızılılardaki ilk golünü Eyüpspor karşısında kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 21:37 Güncelleme: 01.12.2024 - 21:37
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        Roland Sallai siftah yaptı!
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        Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, Eyüpspor’u konuk ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Macar futbolcu Roland Sallai kaydetti.

        Maçın 47. dakikasında Gabriel Sara’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen’in indirdiği topu Sallai gelişine vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

        Sezon başında takıma katılan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılardaki ilk gol sevincini yaşadı.

        Maça 11’de başlayan Roland Sallai 90 dakika sahada kaldı.

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