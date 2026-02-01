Roland Sallai: Temiz bir galibiyet aldık

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 yenen Galatasaray'ın oyuncularından Roland Sallai, galibiyeti değerlendirdi.

"TEMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

Şampiyonluk yarışına dikkat çeken Sallai, "Motive olmamız gerekiyor şampiyonluk için. Bu açıdan 3 puan çok önemliydi. Temiz bir galibiyet aldık. Bu şekilde devam etmeliyiz." dedi.

Galatasaray'a olan sevgisini dile getiren Sallai, "Yüzde yüzümü vermek istiyorum bu kulüp için. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum." ifadelerine kullandı.