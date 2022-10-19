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Haberler Otomobil Rolls-Royce Spectre tanıtıldı
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Rolls-Royce tarihindeki ilk elektrikli otomobili tanıttı

İngili otomobil üreticisi Rolls-Royce, tarihindeki ilk yüzde yüz elektrikli otomobilinin üzerindeki örtüyü kaldı. Spectre ismi verilen otomobil, açıklanan teknik özelliklerine göre 430kW güç ve 900Nm tork üretiyor. 2023 sonunda yollara çıkacak Otomobilin WLTP ölçütüne göre menzil değeri ise 520 kilometre olarak açıklanıyor

Rolls-Royce Spectre tanıtıldı
HABERTURK.COM

Rolls-Royce, ilk tam elektrikli modeli Spectre'ın global tanıtımını gerçekleştirdi. İngiliz otomobil üreticisinin ilk yüzde yüz elektrikli modeli, WLTP ölçütüne göre 520 kilometre menzile sahip.

Otomobil, 430kW güç ve 900Nm tork üretiyor. Otomobilin 0'dan 100 km/s hıza ise 4.6 saniyede ulaşabildiği açıklanıyor.

Spectre'nın 2023' ün 4'üncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Rolls-Royce Motor Cars Ceo'su Torsten Müller-Ötvös, markanın benzinli modellerinin aşamalı olarak kaldırılacağını ve 2030 yılından sonra Rolls-Royce Motor Cars'ın sadece elektrikli otomobil üreteceği açıkladı.

Spectre'nin fiyatlandırmasının ise Cullinan ile Phantom arasında konumlandırılması bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, 0.25'lik bir sürtünme katsayısına sahip Spectre, Rolls-Royce'un aerodinamik açıdan en verimli otomobili unvanına sahip.

5 bin 453 mm uzunluğa sahip otomobil, 2 bin 80 mm genişliğe ve bin 559 mm yüksekliğe sahip.

Spectre'nin boş ağırlığı ise 2 bin 975 kg olarak açıklanıyor.

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