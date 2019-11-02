Paulo Fonseca yönetimindeki Roma, Serie A'nın 11. haftasında Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Napoli'yi başladı. Roma'da Türk futbolcu Mert Çetin mücadeleye ilk 11'de başladı.

Roma, 19. dakikada 1-0 öne geçti. Leonardo Sinazzola'nın asistinde Nicolo Zaniolo, skoru 1-'a getirdi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Aleksandar Kolarov kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.

Maçın hakemi Gianluca Rocchi, 55. dakikada bir kez daha penaltı kararı verdi. Roma'da bu kez topun başına Jordan Veretout geçti ve hata yapmayarak farkı 2'ye çıkardı.

Napoli 72. dakikada Arkadiusz Milik'in golüyle umutlandı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder oyuna 81. dakikada dahil oldu.

Karşılaşmada son dakikalar oynanırken Mert Çetin ve Cengiz Ünder, 90+3'üncü dakikada sarı kart gördü.

Mert Çetin 90+5'te bir sarı kart daha gördü ve Roma'yı 10 kişi bıraktı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Roma sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 22'ye yükseltti. Napoli ise haftayı 18 puanla kapadı.