Roma, Artem Dovbyk'i kadrosuna kattı!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Girona forması giyen Artem Dovbyk'i transfer ettiklerini açıkladı.
Giriş: 02.08.2024 - 19:53 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:53
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Ukraynalı forvet Artem Dovbyk'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Roma, 27 yaşındaki santrfor için Girona'ya 30.5 + bonus şeklinde bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Girona forması giyen Dovbyk, 36 lig maçında 24 gol attı.
Dnipro altyapısında yetişen Artem Dovbyk daha sonra Zaria Balti, Midtjylland, Sönderjyske ve Girona'da oynadı.
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