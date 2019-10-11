Her 4 kişiden biri o riskle karşı karşıya!

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli'nin, İtalya'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin tavrının Türkiye'de hayal kırıklığıyla karşılandığını belirterek, bu ülkenin protestosunu protesto ettiği kaydedildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Sereni, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Bakanlığa çağırdığı Büyükelçi Esenli'nin protestosuyla şaşkınlığa uğradı.

Görüşmede Büyükelçi Esenli'nin, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik İtalya'da yazılanları ve İtalyan hükümetinin protestosunu hiçbir şekilde kabul etmediği ve protestoyu protesto ettiği aktarıldı.

Esenli'nin, Sereni'ye, Türkiye'nin yürüttüğü harekatın sadece Türkiye'nin güvenliğiyle alakalı olmadığını, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği için de olduğunu söylediği kaydedildi.

Türkiye'de 300 bin kadar Suriyeli Kürtün bulunduğunu ve bu kişilerin YPG/PKK tarafından zorlanarak yerlerinden edildiğini dile getiren Esenli'nin, muhataplarına, bu kişilerin harekat sayesinde yurtlarına dönmesinin sağlanacağını aktardığı öğrenildi.

Esenli'nin ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısına, İtalya'nın, Türkiye'nin hava savunması için Samp-T füzeleriyle destek veren bir ülke olmasına karşın, bu operasyonda takındığı tutumla ciddi hayal kırıklığı yarattığını vurguladığı ifade edildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakan Yardımcısı Sereni'nin, Büyükelçi Esenli'ye, ülkesinin operasyona ilişkin derin endişelerini aktardığı ifade edildi.