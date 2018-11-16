İtalyan devi Roma, sezon sonunda yıldız oyuncularını kaybedebilir...

Avrupa devlerinin radarında olan Yunan stoper Kostas Manolas’ın 36 milyon Euro (220 milyon TL), İtalyan orta saha Lorenzo Pellegrini’nin ise 30 milyon Euro’luk (183.1 milyon TL) serbest kalma bedellerinin bulunduğu öğrenildi.

Bu iki ismin sezon sonunda yüksek ihtimalle takımdan ayrılacak olması sonrasında Başkent ekibi, birçok talibi bulunan milli gururumuz Cengiz Ünder’in de fiyatını belirledi. 21 yaşındaki futbolcumuz için en az 60 milyon Euro (366 milyon TL) talep eden İtalyan devi, bu rakamın altında gelecek tüm teklifleri reddetme kararı aldı.

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