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        Haberler Spor Futbol İtalya Roma'da Claudio Ranieri dönemi - Futbol Haberleri

        Roma'da Claudio Ranieri dönemi

        İtalya Serie A Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Roma'nın yeni teknik direktörü Claudio Ranieri oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 18:43 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:43
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        Roma'da Claudio Ranieri dönemi!
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        İtalyan ekibi Roma, Ivan Juric'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Claudio Ranieri'yle anlaştıklarını açıkladı.

        DANIŞMANLIK YAPACAK

        Ranieri, sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacak. 73 yaşındaki teknik adam, sezonun sona ermesiyle birlikte yönetim kurulunda üst düzey bir göreve geçecek ve kulüp sahiplerine danışmanlık yapacak.

        YENİ HOCAYI SEÇECEK

        Roma, Ranieri ile anlaşmasına rağmen deneyimli teknik adam sonrası dönem için teknik direktör arayışlarına devam edecek ve İtalyan teknik adam da bu konuda kulübe fikrini söyleyecek ve kararda söz sahibi olacak. Ranieri, daha önce 2009-2011 ve 2019 yılında (3 ay) Roma'da görev yapmıştı.

        ROMA DIŞINDAKİ TAKIMLARI

        73 yaşındaki teknik adam ayrıca, kariyerinde; Napoli, Valencia, Fiorentina, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Parma, Inter, Monaco, Leicester, Nantes, Fulham, Sampdoria, Watford ve Cagliari takımlarında görev yaptı.

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