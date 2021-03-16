15 Mart'tan 6 Nisan'a kadar "kırmızı bölge" olarak kalacak olan başkent Roma'da İspanyol Merdivenleri (fotoğrafta),Corso caddesi, Trevi Çeşmesi, Frattina caddesi gibi normal dönemde kalabalık olan muhitlerin tenhalaştığı görüldü. Söz konusu muhitlerde polis denetimlerinin arttığı, bar-kafe ve restoranların ise sadece paket servis olarak hizmet verdiği gözlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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