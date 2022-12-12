Roma'da silahlı saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti

Fırtınalı havalarda bu 5 şeyi asla yapmamalısınız!

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İtalya'nın başkenti Roma'da bir kafede yapılan apartman toplantısını basan silahlı saldırgan üç kadını öldürdü, dört kişiyi de yaraladı.

Fidene bölgesindeki kafeye saldıran şüphelinin, apartman yönetimiyle sorunlar yaşayan 57 yaşındaki bir kişi olduğu belirtildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri olayı "korkunç bir şiddet" olarak tanımladı ve Pazartesi günü bir olağanüstü toplantı yapacaklarını açıkladı.

La Repubblica'ya konuşan görgü tanıklarından Luciana Ciorba, saldırganın kafeye girdikten sonra "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırdığını söyledi.

Saldırgan, polis olay yerine ulaşmadan, kafedekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni kurbanların ailelerine başsağlığı mesajı gönderirken, ölen Nicoletta Golisano'nun da arkadaşı olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybeden diğer kadınların adları Elisabetta Silenzi ve Sabina Sperandio.

Saldırganın, saldırıda kullandığı Glock marka tabancayı bir poligondan çaldığı tahmin ediliyor.

Başbakan Meloni, poligonun kapatıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Polis saldırının neden gerçekleştirildiğine dair bir açıklama yapmazken, yerel medya saldırganın apartman yönetimiyle sorunları olduğunu iddia etti.