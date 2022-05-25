Roma ile Feyenoord bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nin finalinde karşı karşıya geliyor.

ROMA: 1 - FEYENOORD: 0

(İlk yarı sona erdi...)

32' Zaniolo

SAAT: 22.00

HAKEM: Istvan Kovacs

STAT: Arena Kombetare

YAYIN: TV 8,5

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski, Zaniolo, Abraham

YEDEKLER: Fuzato, Vina, Kumbulla, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Sergio Oliveira, Bove, El Shaarawy, Perez, Shomurodov, Afena-Gyan

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho

FEYENOORD: Bijlow, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Orkun Kökcü, Til, Nelson, Dessers, Sinisterra

YEDEKLER: Marciano, Cojocaru, Jansen, Pedersen, Hendriks, Sandler, Hall, Hendrix, Toornstra, Jahanbakhsh, Walemark, Linssen

TEKNİK DİREKTÖR: Arne Slot

Kariyerinde 2'şer Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemeye çalışıyor.

Roma, tarihindeki tek başarıyı 1955'ten itibaren Fuar Şehirler Kupası adıyla düzenlenen ve daha sonra UEFA Kupası, ardından UEFA Avrupa Ligi'ne dönüşen organizasyonda mutlu sona ulaşarak elde etti. 1961'de Fuar Şehirleri Kupası'nda elde ettiği şampiyonluk dışında Avrupa kupalarında başarısı bulunmayan Roma, Mourinho'nun tecrübesiyle bir ilk yaşamak istiyor.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Feyenoord ise 1970 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1974 ve 2002 UEFA Avrupa Ligi'nden sonra Avrupa kupalarındaki 4. şampiyonluğu hedefliyor.