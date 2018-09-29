'Roma' Filimekimi'nde

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Kendisini yetiştiren kadınlara bir sevgi mektubu niteliğindeki filmde Alfonso Cuarón, kendi çocukluğunu anımsayarak 1970'lerin çalkantılı siyasi ortamındaki sosyal hiyerarşi ve aile içi çatışmaların canlı ve duygusal bir portresini çiziyor.