'Roma' Filimekimi'nde

Oscarlı yönetmen Alfonso Cuarón'un Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan kazanan son filmi 'Roma' Filmekimi'nin kapanış film oldu
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl Birlikte Güzel işbirliğiyle 5-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Filmekimi'nin kapanış filmi belli oldu.
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Meksikalı yönetmen Alfonso Cuarón imzalı ve Netflix’te gösterime girecek ROMA, Türkiye’de ilk defa Filmekimi’nin kapanış filmi olarak 15 Ekim Pazartesi günü izleyici ile buluşacak.
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Y Tu Mama Tambien, Children of Men, Gravity gibi filmlerin Oscar ödüllü yönetmeni Cuarón'un bugüne kadarki en kişisel projesi olan ROMA, eleştirmenlerden tarafından "Başyapıt" olarak niteleniyor.
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Film, Meksiko'nun orta sınıftan ailelerin yaşadığı Roma mahallesindeki bir evde hizmetçi olarak çalışan genç Cleo'nun (Yalitza Aparicio) hayatına odaklanıyor.
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Kendisini yetiştiren kadınlara bir sevgi mektubu niteliğindeki filmde Alfonso Cuarón, kendi çocukluğunu anımsayarak 1970'lerin çalkantılı siyasi ortamındaki sosyal hiyerarşi ve aile içi çatışmaların canlı ve duygusal bir portresini çiziyor.
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Cuarón’un 2013’te büyük ses getiren Gravity’den bu yana çektiği ilk film olan ve Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan Ödülü’nü alan ROMA’nın oyuncu kadrosunda Carlos Peralta, Yalitza Aparicio, Marina De Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Enoc Leaño ve Daniel Valtierra yer alıyor.
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ROMA, Filmekimi’nin kapanış filmi olarak 15 Ekim Pazartesi akşamı 19.30 ve 22.00 seanslarında Cinemaximum Zorlu’da gösterilecek.
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Sinemaseverlerin merakla beklediği Filmekimi’nin biletleri İstanbul’da, Beyoğlu ile Kadıköy Rexx sinemalarına açılacak gişelerden ve Biletix satış kanalları (biletix.com, Biletix Çağrı Merkezi, satış noktaları) üzerinden satışa sunuldu.
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