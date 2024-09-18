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        Haberler Spor Futbol İtalya Roma Ivan Juric'e emanet - Futbol Haberleri

        Roma Ivan Juric'e emanet

        İtalyan ekibi Roma, De Rossi'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ivan Juric'i getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 22:33 Güncelleme: 18.09.2024 - 22:33
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        Roma Ivan Juric'e emanet!
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        İtalya Serie A'nın 16. sırasında yer alan Roma, yeni teknik direktörünü açıkladı.

        Daniele De Rossi ile yollarını ayıran Roma, teknik direktörlük koltuğunu Ivan Juric'e emanet etti.

        Juric, Roma'ya sezon sonuna kadar imza attı. 49 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor. Roma, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi bileti alırsa Juric'in sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek.

        Ivan Juric, son olarak bir başka İtalyan ekibi Torino'da görev yapmıştı.

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