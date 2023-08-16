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        Haberler Spor Futbol İtalya Roma Leandro Paredes transferini resmen açıkladı - Futbol Haberleri

        Roma Leandro Paredes transferini resmen açıkladı

        İtalya Serie A ekibi Roma, ismi Galatasaray'la da anılan Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:52
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        Paredes transferi resmen açıklandı
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        İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Arjantinli Leandro Paredes'i kadrosuna kattı.

        Roma Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kariyerine ülkesinin Boca Juniors ekibinde başlayan Paredes, 2014-2017 yıllarında da Roma forması giydi. Tecrübeli futbolcu, İtalya'nın Empoli ve Rusya'nın Zenit takımlarında oynadıktan sonra 2019'da PSG'ye imza attı. PSG kariyerinde 117 maça çıkan Paredes, 3 gollük katkı sağladı.

        Arjantin Milli Takımı'nda ise 54 kez görev yapan Paredes, 2021 Kupa Amerika ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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