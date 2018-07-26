"Roma'nın en estetik eserleri Afrodisyas'tan çıktı"

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"BÜYÜLEYİCİ BİR ORTAM VAR"

Antalya'dan gelen Arzu Salgın, Afrodisyas'a ilk kez geldiğini belirterek, "İçeriye girer girmez hemen etkileniyoruz. Kazı çalışmalarının devam etmesi çok önemli. Beni en çok tiyatro etkiledi, bu kadar beklemiyordum. Koca bir şehir inşa edilmiş. Tam bitti diyorsunuz hala devam ediyor." diye konuştu.