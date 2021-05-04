Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolİtalya
ABONE OL

Roma'nın yeni hocası Jose Mourinho oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, önümüzdeki sezondan itibaren takımın yeni teknik direktörünün Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho olacağını duyurdu

Roma'nın yeni hocası Jose Mourinho oldu

Geçtiğimiz aylarda Premier Lig takımlarından Tottenham ile yollarını ayıran Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu. Roma, Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını ve deneyimli çalıştırıcının 2021-2022 sezonunda görevine başlayacağını duyurdu.

Kulüp Başkanı Dan Friedkin ve başkan yardımcısı Ryan Friedkin, "Jose Mourinho'yu, AS Roma ailesine kabul etmekten heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Her seviyede kupa kazanan büyük bir şampiyon olan Jose, iddialı projemize muazzam liderlik ve deneyim sağlayacak. Jose'nin takımın başına geçmesi, kulüp genelinde uzun vadeli ve tutarlı bir kazanma kültürü oluşturmada büyük bir adım" dedi.

MOURINHO: "KAZANAN BİR PROJE İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"

Daha FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Tottenham'u çalıştıran 58 yaşındaki Mourinho ise, "Bu büyük kulübe liderlik etmek ve vizyonlarının bir parçası olma yolunda beni seçtiği için Friedkin ailesine teşekkür ederim. Yaptığım görüşmelerden sonra, Roma'ya yönelik tutkularının tamamını hemen anladım. Beni her zaman motive eden aynı tutku ve dürtüdür. Birlikte önümüzdeki yıllar boyu kazanan bir proje inşa etmek istiyoruz. Roma taraftarlarının inanılmaz tutkusu beni bu teklifi kabul etmeye ikna etti ve gelecek sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu arada, Paulo Fonseca'ya en iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

PINTO: "JOSE'NİN KAZANMA ARZUSU VE OYUNA OLAN TUTKUSU BİZİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

Roma Genel Müdürü Tiago Pinto da Mourinho'nun göreve gelmesiyle alakalı, "Jose müsait olduğunda, tüm zamanların en büyük menajerlerinden biriyle konuşma fırsatını hemen yakaladık. Jose'nin kazanma arzusu ve oyuna olan tutkusu bizi şaşkına çevirdi. Ne kadar kupa kazanırsa kazansın, öncelikli odak noktası her zaman bir sonrakidir. Her seviyede rekabet edebilecek bilgi, deneyim ve liderliğe sahiptir. Başarılı bir spor projesi oluşturmak için zaman, sabır ve doğru pozisyonlarda doğru insanlar gerektiğini biliyoruz. Jose'nin hem yakın hem de uzun vadeli geleceğimiz için projemiz için mükemmel bir koç olacağından son derece eminiz. Dan ve Ryan Friedkin'in vizyonu ve hırsıyla birlikte yeni bir Roma'nın temellerini atacağız" cümlelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emre Belözoğlu - Erol Bulut farkı
FUTBOLBelözoğlu - Bulut farkı
Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı yazar yorumları - Spor Haberleri
FUTBOL"Hoca değişimi erken olsaydı..."
SERGEN YALÇIN ETKİSİ! Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın uçurdu: 24 milyon Euro...
FUTBOLSergen Yalçın uçurdu: 24 milyon Euro!
Son dakika: Türker Arslan hayatını kaybetti
FUTBOLTürker Arslan hayatını kaybetti
Ve Demba Ba konuştu! Aykut Kocaman, ayrılık süreci, oruç ve geleceği...
FUTBOLVe Demba Ba konuştu!
Denizlispor'un Süper Lig'de son 2 sezonki macerasında 9 teknik adam görev yaptı
FUTBOL2 sezonda 9 teknik direktör!
Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları başladı
FUTBOLBeşiktaş’ta derbi hazırlıkları başladı
Mustafa Yumlu'dan 'gülme' açıklaması
FUTBOLMustafa Yumlu'dan 'gülme' açıklaması
Fatih Terim 11'ini arıyor - Galatasaray haberleri
FUTBOLFatih Terim 11'ini arıyor
Manchester City PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
FUTBOLManchester City PSG maçı ne zaman?