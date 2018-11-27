UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor Roma, Real Madrid'i konuk ediyor. Kariyerini İtalyan ekibinde sürdüren milli futbolcumuz Cengiz Ünder ise Real Madrid karşısında ilk 11'de görev yapıyor!

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ROMA - REAL MADRID

SAAT: 23:00

HAKEM: Clement Turpin

YAYIN: BeIN SPORTS 1

STAT: Roma Olimpiyat

ROMA: Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Nzonzi, Cristante, Cengiz, Zaniolo, El Shaarawy, Schick

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Marcos Llorente, Kroos, Modric, Vazquez, Bale, Benzema

Şampiyonlar Ligi'ne 3-0'lık Real Madrid mağlubiyetiyle başlayan Roma, sonrasında oynadığı üç maçtan tam 9 puan çıkarmayı başardı! İkinci hafta mücadelesinde Viktoria Plzen'i 5-0'la geçen İtalya temsilcisi daha sonra CSKA Moskova'yı içeride 3-0, deplasmanda ise 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

Roma, Real Madrid'i mağlup ettiği takdirde Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez üst üste dört maçtan da galibiyetle ayrılmış olacak.

Sezona Julen Lopetegui yönetiminde başlayan ancak sonrasında ligde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktörle yollarını ayıran Real Madrid, Solari yönetiminde galibiyete uzanmak istiyor. Devler Ligi'ne 3-0'lık Roma galibiyetiyle başlayan son üç sezonun şampiyonu, ikinci hafta maçında CSKA Moskova'ya deplasmanda 1-0 mağlup olarak şok yaşamıştı. Madrid temsilcisi 3 ve 4. haftalardaki Viktoria Plzen maçlarını ise 2-1 ve 5-0'lık skorlarla kazanmıştı.

Takımlar O G B M A Y Av P Real Madrid 4 3 0 1 10 2 8 9 Roma 4 3 0 1 10 4 6 9 CSKA Moskova 4 1 1 2 4 7 -3 4 Viktoria Plzen 4 0 1 3 3 14 -11 1

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