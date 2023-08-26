Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol İtalya Roma, Sardar Azmoun'u kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Roma, Sardar Azmoun'u kadrosuna kattı

        Roma, Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki futbolcu Sardar Azmoun'u kadrosuna kattığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 17:01 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yeni sezon kapsamında transferlerine devam ediyor. Roma, Süper Lig ekiplerinin bir çoğuyla ismi transferde anılan Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki santrfor Sardar Azmoun’u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

        2

        Konuyla ilgili Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, Azmoun’u uzun zamandır takip ettiklerini ve kendisinin teknik becerisinin tartışmasız bir şekilde iyi olduğunu ifade etti.

        3

        İranlı futbolcu, geride kalan sezonda Bayer Leverkusen ile 23’ü Bundesliga, 7’si Avrupa Ligi ve 2’si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 32 maçta forma giyerken, 4 gol, 2 asist katkısı sağladı.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Küllerinden doğdu
        Küllerinden doğdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        O Pitbull'un sahipleri yakalandı!
        O Pitbull'un sahipleri yakalandı!
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu