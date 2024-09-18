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        Haberler Spor Futbol Roma, Teknik Direktör Daniele De Rossi ile yollarını ayırdı - Futbol Haberleri

        Roma, Teknik Direktör Daniele De Rossi ile yollarını ayırdı

        Serie A ekiplerinden Roma, Teknik Direktör Daniele De Rossi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 10:59 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:59
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        Roma'da De Rossi dönemi bitti!
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        İtalyan ekibi Roma’da Daniele De Rossi dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada ayrılığı duyururken, Teknik Direktör De Rossi’ye de çalışmaları için teşekkür edildi.

        Ocak 2024’te efsanesi olduğu Roma’nın başına geçen De Rossi’nin buradaki teknik adamlık macerası 9 ay sürdü. Genç teknik direktör, 30 maçta 1.70’lik puan ortalaması yakaladı.

        Öte yandan Serie A’da bu sezon 4 müsabakaya çıkan Roma, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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