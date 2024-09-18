Roma, Teknik Direktör Daniele De Rossi ile yollarını ayırdı

İtalyan ekibi Roma’da Daniele De Rossi dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada ayrılığı duyururken, Teknik Direktör De Rossi’ye de çalışmaları için teşekkür edildi.

Ocak 2024’te efsanesi olduğu Roma’nın başına geçen De Rossi’nin buradaki teknik adamlık macerası 9 ay sürdü. Genç teknik direktör, 30 maçta 1.70’lik puan ortalaması yakaladı.

Öte yandan Serie A’da bu sezon 4 müsabakaya çıkan Roma, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.