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Romain Saiss: Tek bacakla oynadım

Fas Milli Takımı Dünya Kupası'nda tarih yazmaya devam ederken, takımın kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss'tan bir açıklama geldi. Saiss sakatlığı ile ilgili son durumu anlattı

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  • Romain Saiss: Tek bacakla oynadım

    Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig'den transfer ettiği Romain Saiss, tarih yazan Fas Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.
  • Romain Saiss: Tek bacakla oynadım

    Turnuvada başarılı bir performans çizen Faslı oyuncu, Portekiz galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. 
  • Romain Saiss: Tek bacakla oynadım

    Deneyimli stoper tarihi başarılarıyla ilgili olarak "Tarih yazdık. Takım olarak başarımızdan gurur duyuyoruz. Tüm Fas halkı Milli takımlarıyla bu hayali yaşamak istiyordu. Neyi başardığımızın tam olarak farkında değiliz. Sonsuza kadar hatırlayacağımız anıları yaşıyoruz. Maceraya devam etmek ve halkımızla bu hayali yaşamaya devam etmek istiyoruz" sözlerini kullandı.
  • Romain Saiss: Tek bacakla oynadım

    ''TEK BACAKLA OYNADIM''

    Sakatlığıyla ilgili de konuşan Saiss, "Sakatlığıma bakacağız. 55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

     
  • Romain Saiss: Tek bacakla oynadım

    Fas, Dünya Kupası yarı final maçını 14 Aralık Çarşamba günü Fransa ile oynayacak.

     
  • Romain Saiss: Tek bacakla oynadım

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