Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin, romanlardaki kahramanların kıyafetlerini giydiği, mekanları canlandırdığı "Roman Kahramanları Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okudukları kitapları daha iyi anlamak için roman kahramanlarının kostümünü giyip karakterleri canlandırarak, hem gelişimlerine katkı sağlıyor hem de renkli görüntüler oluşturuyor.

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü dolayısıyla 4 yıldır "Roman Kahramanları Festivali" düzenleniyor.

Okunan romanların daha iyi anlaşılması, empati ve analiz yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla yapılan festivalde, öğrenciler 1 hafta boyunca Dostoyevski, Charles Dickens, Honore de Balzac, Reşat Nuri Güntekin, Orhan Pamuk ve Yusuf Atılgan gibi yazarların romanlarındaki kahramanların kostümlerini giyiyor, kendi imkanlarıyla kitaplardaki mekanları okulda dekore ediyor.

Roman karakterlerini canlandırarak kitapları daha iyi anlama fırsatı bulan öğrenciler, okulda düzenlenen söyleşi ve panellere katılıyor, yeteneklerine göre konser verip resim sergisi de açıyor.

"ROMANI ANLAMAK İNSANI ANLAMAK MANASINA GELİYOR"

Edebiyat öğretmeni Ercan Yılmaz, AA muhabirine, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü kapsamında Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde bu uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.









Dört yıldır yapılan festivalin öğrencilerin sadece roman kahramanları gibi giyinmesinden ibaret olmadığını, okulun hemen hemen her yerini romanlardaki mekanlar gibi dekore ettiklerini, bir hafta boyunca söyleşi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yılmaz, romana çok önem verdiklerini dile getirerek, "Romanı anlamak, insanı anlamak manasına geliyor. Aslında hem hazırlık sınıfında hem 9, 10 ve 11'inci sınıflardaki müfredat içerisinde romanın önemli yer tuttuğunu görüyoruz. Öğrenciler bu festivalde bir anlamda hem hayata hem de üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Aynı zamanda romandan haz duymak üzere tecrübe geliştiriyorlar, kitaplarla ünsiyet kuruyorlar, yazarlarla tanışıyorlar. Dolayısıyla aslında bir dünya vatandaşı olmak bağlamında da bir kimlik inşa ediyorlar kendilerine." ifadelerini kullandı.

Dünyanın her yöresindeki insanla ve diğer canlılarla empati kurabilmenin şartlarının roman okumaktan geçtiğini düşündüğünü aktaran Yılmaz, hem festival hem de merkeze kitabın konduğu okulun felsefesi bağlamında çok güzel sonuçlar elde ettiklerini anlattı.

Öğrencilerin festivalde okudukları romanların kahramanlarını anlattıklarını, onları öne çıkarabilmeleri için kitabı içselleştirmeleri gerektiğini, bunun da analiz yeteneğini geliştirdiğini belirten Yılmaz, festivali ileriki senelerde de devam ettirmeyi düşündüklerini kaydetti.

"FESTİVALDEN SONRA HAYATA BAKIŞ AÇIMIZ DEĞİŞİYOR"

Öğrenci Ahmet Yusuf Cengiz de edebiyat ve sanatın insan hayatını değiştireceğine inandıklarını, o nedenle bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Festivalden sonra hayata bakış açılarının değiştiğini, daha olumlu baktıklarını dile getiren Cengiz, "Buradaki bütün etkinlikleri, dekorları ve kostümleri öğrenci arkadaşlarımızla beraber yaptık. 150'ye yakın arkadaşımız kostüm giydi, 15'e yakın roman dekoru yapıldı. Müzikle ilgilenen arkadaşlarımız konserler verdi, resimle ilgilenen arkadaşlarımız sergi açtı. Bunu okul olarak yapıyoruz ve bundan çok gurur duyuyoruz." dedi.

Öğrenci Berra Dere de okuldaki her etkinliğe katılmaya çalıştığını belirterek, "Katıldığım her etkinlik bana farklı bakış açısı katıyor. Her canlandırdığımız karakter için farklı bakış açısı ve yorum getirmemiz gerekiyor. Bundan dolayı bize kattığı empati duygusu, kitabın içine daldıktan sonra duyduğumuz zevk ve haz duygusu emin olun anlatamam. Her festivalde her kahraman bunu hissediyor." diye konuştu.