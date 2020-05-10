Roman sokak sanatçıları anneler için çalıp söyledi

AA

Başkentin Mamak ilçesinde, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Roman sokak sanatçıları, mahalleleri dolaşarak, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara mini konser verdi.

Mamak Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında Musiki Muallim Mektebi önünde toplanan 50'yi aşkın Roman sokak sanatçısı, ekiplere ayrılarak ilçedeki mahalle ve caddelerde anneler için şarkılar seslendirdi.

Sanatçılardan oluşan ekiplerden biri de, Mutlu Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak Kaymakamı Ziya Polat'ın da katıldığı etkinlikte, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinin pencereleri ve balkonlarından sanatçılara alkışlarla eşlik etti.

Sanatçılara, uzun aradan sonra ilk defa sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler de ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Köse, sohbet ettiği vatandaşlara karanfil, kolonya ve maske bulunan hediye paketleri dağıttı.

Gazetecilere açıklama yapan Köse, Hazreti Muhammed'in "Cennet annelerin ayakları altındadır." sözünü hatırlatarak, "Bizleri karşılıksız seven, varlığımızı bir anlamda borçlu olduğumuz sevgili annelerimizin ellerinden öpüyoruz, onlara sağlıklı ömürler diliyoruz. Ahirete intikal edenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

65 yaş ve üzeri kişilerin de bugün sokağa çıkabildiklerini hatırlatan Köse, bugün hem anneler hem de sokağa çıkan büyükler için bu etkinliği planladıklarını söyledi.

Anneler için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Köse, "Bugün her ne kadar ellerini öpemesek de onları selamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Köse ayrıca, Kaymakam Polat ile şehit Melih Galip Ünsal'ın annesi Münevver Ünsal ve 103 yaşındaki Dudu Demirci'yi de ziyaret etti.

Roman sokak sanatçıları saat 18.00'de de Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde konser verecek.