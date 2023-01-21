Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Romanlara konut desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programındaki konuşmasında, Romanlara konut müjdesi verdi. Yapılan açıklamanın ardından Romanlara konut desteği şartları ve başvuru tarihleri programa başvuru yapmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Romanlara konut desteği verilecek olan iller listesi ve başvuru şartları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Romanlara konut desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, hangi illerde satışa çıkacak?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlelerinden TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda 'Her romana 1 yuva' müjdesini açıkladı. Peki, "Romanlara konut desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, hangi illerde satışa çıkacak?" İşte Romanlara konut desteği hakkında tüm detaylar...
  • Romanlara konut desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, hangi illerde satışa çıkacak?

    ROMAN KONUT DESTEĞİ NE KADAR, NE ZAMAN VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan,

    -"Sizlerin yoğun olarak yaşadığınız yerlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca eğitimden sağlığa, istihdamdan kamu hizmetlerinden yararlanmaya her alanda projeler yürütüyoruz. Aile eğitimi programlarımız ile aile sosyal destek programlarımızdan en çok yararlananların başında da Roman vatandaşlarımız geliyor."

     
  • Romanlara konut desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, hangi illerde satışa çıkacak?

    Sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilen bu projenin kapsamını ve etkinliğini 49 ilde faaliyette olan sosyal dayanışma merkezleriyle daha da artırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

    "ROMAN KOORDİNASYON MERKEZİ KURUYORUZ"

    Bugün başka müjdeleri de olduğunu açıklayan Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak. Şu ana kadar 11 valiliğimizde bu koordinatörler göreve başladı. Diğer illerimizdeki görevlendirmeleri de süratle tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.

    -"Şimdi de ilgili bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın işbirliğiyle sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz." diye konuştu.

     
  • Romanlara konut desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, hangi illerde satışa çıkacak?

    "HEDEFİMİZ HER ROMAN'A BİR YUVA"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanlar için İstanbul, Yalova, Edirne ve Bursa'da daha önce 5 bin 133 konutun parkları, bahçeleri ve spor alanlarıyla yapılıp teslim edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

     

    "Halen İzmir, Kocaeli, Çanakkale ve Keşan'da yine sizlere yönelik çeşitli safhalarda konut projelerimiz bulunuyor. Hedefimiz, her Roman'a bir yuva. Sizleri uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda 12 ilimizde bu projeyi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Aynı şekilde halen oturduğu evini onarmak isteyenlerin de yanındayız. Bugüne kadar 6 bin 700 Roman kardeşimizin hanesini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine teslim ettik."

     
  • Romanlara konut desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, hangi illerde satışa çıkacak?

    Romanların yaşadığı mahalleleri güzelleştirmek için yürüttükleri başka projeleri olduğunu ve bu kapsamda İzmir İkiçeşmelik'te evlerin cephe iyileştirme ve güzelleştirme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok kurumun, belediyenin, sivil toplum kuruluşunun Roman vatandaşlara yönelik çalışmaları olduğunu dile getirdi.

     
  • Romanlara konut desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, hangi illerde satışa çıkacak?

    'YARINKİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANACAK' 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de, Roman vatandaşlarımıza yönelik 2020, 2030 strateji belgesinin ilk aşama eylem planıyla ilgili genelgeyi de imzaladım. İnşallah, yarınki resmi gazetede yayınlanıyor. Türkiye Yüzyılı'na yürürken tüm bu hazırlıkları ve daha fazlasını sizlerin hizmetine sunacağız. Çünkü bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir.

     
  • Romanlara konut desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, hangi illerde satışa çıkacak?

    Bizim rehberimizi insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturudur. Dünyanın siyasi ve ekonomi yönetim sisteminin sarsıldığı yeni bir küresel idare düzeninin tesisinin sancılarının yaşandığı dönemden geçiyoruz. Hamd olsun Türkiye bu döneme son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma alt yapısıyla girmektedir. Sadece Roman vatandaşlarımızla ilgili yaptığımız reformlar bile, bu dönemin ülkemiz için ne kadar tarihi bir değişime vesile olduğunu göstermeye yeterlidir" ifadelerini kullandı.

     
  • Romanlara konut desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, hangi illerde satışa çıkacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.