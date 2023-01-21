Sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilen bu projenin kapsamını ve etkinliğini 49 ilde faaliyette olan sosyal dayanışma merkezleriyle daha da artırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"ROMAN KOORDİNASYON MERKEZİ KURUYORUZ"

Bugün başka müjdeleri de olduğunu açıklayan Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak. Şu ana kadar 11 valiliğimizde bu koordinatörler göreve başladı. Diğer illerimizdeki görevlendirmeleri de süratle tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.

-"Şimdi de ilgili bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın işbirliğiyle sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz." diye konuştu.