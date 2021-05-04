AA

Türk kültürü içinde var olan ve inanışa göre Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşma anını simgeleyen Hıdırellez'i, "bayram" olarak niteleyerek Kakava adında kutlayan Romanlar, salgın nedeniyle kutlamalarını gerçekleştiremeyecek.

AA'nın haberine göre her yıl 5 Mayıs'ta Tunca Nehri'nin çevrelediği Sarayiçi'nde yanan dev Kakava ateşi etrafındaki eğlence ile başlayan kutlamalar, 6 Mayıs sabahı efsaneye göre kurtarıcılarının sudan çıkacağı ritüelinin de işlendiği şafak sökmeden nehir kenarındaki eğlencelerle devam ederdi.

Ancak kutlamaların merkezi Sarayiçi'nde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eğlence ve kutlama havası yerini buruk bir sessizliğe bırakacak.

Edirne Belediyesi asırlık Kakava ateşi yakma ritüelinin devamının sağlamak amacıyla yarın kısıtlı katılımlı ve kısa süreli bir organizasyon düzenleyecek. Ateşi Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Roman Çeribaşı Fikri Ocak yakacak.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Kakava'nın Romanlar için coşku ve heyecan olduğunu söyledi.

Romanların geçmişteki Kakava ritüellerini kimi kaybolsa da büyük oranda bugüne taşıdıklarını ifade eden Şallı, salgın nedeniyle toplu kutlamaların gerçekleşemediğini ifade etti.

Bu yıl salgın kurallarına riayet edilerek Roman vatandaşların evleri önünde yaktıkları ateşlerle kutlamalar yapacaklarını belirten Şallı, "Kakava bir ritüeldir. Bugün Kakava, Hıdırellez'i doğada kutlayamamanın hüznünü yaşasak da yine de bu heyecanı evlerimiz önünde salgın kurallarına uyarak yaşayacağız" dedi.