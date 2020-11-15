- Getty Images Yang\u0131n\u0131n yo\u011fun bak\u0131mdaki hastalara verilen oksijen y\u00fcz\u00fcnden h\u0131zla yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. Romanya da Covid-19 hastalar\u0131n\u0131 tedavi eden bir hastanede \u00e7\u0131kan yang\u0131n sonucu en az 10 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc ve \u00e7ok say\u0131da ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. \u00dclkenin kuzeydo\u011fusundaki Piara Neamt kentindeki devlet hastanesinde \u00e7\u0131kan yang\u0131n\u0131n yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinde ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 bildirildi. Hastalar\u0131 kurtarmaya \u00e7al\u0131\u015fan bir doktorun da a\u011f\u0131r yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Romanya Sa\u011fl\u0131k Bak\u0131n Nelu Tataru, yang\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck olas\u0131l\u0131kla elektrik tesisat\u0131ndaki k\u0131sa devreden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. Tataru, hastanede tedavi g\u00f6ren di\u011fer Covid hastalar\u0131n\u0131n Iasi kentindeki bir ba\u015fka hastaneye sevk edildi\u011fini de s\u00f6yledi. Hastalar\u0131n\u0131 kurtarmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken v\u00fccudunun b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fc yanan yaral\u0131 doktorun da, bir askeri u\u00e7akla ba\u015fkent B\u00fckre\u015f e g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bildirildi. Tataru Sadece bu doktor de\u011fil,yaralanan ba\u015fka sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 da var dedi. Kurbanlardan sekizinin, yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 hastanenin ikinci kat\u0131nda yatt\u0131\u011f\u0131, ikisinin de hemen yan\u0131ndaki odada bulundu\u011fu ve hepsinin Covid tedavisi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc a\u00e7\u0131kland\u0131. S\u00f6z konusu ko\u011fu\u015ftaki bir\u00e7ok hastan\u0131n da ent\u00fcbe olduklar\u0131 kaydedildi. Yang\u0131n\u0131n, hastalara verilen oksijen y\u00fcz\u00fcnden \u00e7ok \u00e7abuk yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi. Romanya da salg\u0131n\u0131n ba\u015flang\u0131c\u0131ndan bu yana 350 bin vaka kay\u0131tlara ge\u00e7ti ve 8.813 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc. Cuma g\u00fcn\u00fc \u00fclkede 9.489 yeni vaka tespit edilmi\u015fti. 174 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken, 1149 hastan\u0131n da yo\u011fun bak\u0131mda tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc a\u00e7\u0131kland\u0131.