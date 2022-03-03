Romanya'da savaş uçağı ile askeri helikopter düştü: 7 ölü

Romanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Constantin Spanu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dobruca üzerinde hava devriye görevi yürütürken radardan kaybolan, Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağının saat 20.03'te kontrol kulesiyle telsiz bağlantısını kaybettiğini belirtti.
AA'nın haberine göre; Sözcü Spanu, MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından, uçağın enkazını saat 20.21'de aramaya çıkan IAR-330 Puma helikopterinin de aynı bölgede saat 20.44'te kontrol kulesiyle telsiz bağlantısını kaybettiğini duyurdu.
HELİKOPTERDEKİ 7 ASKER ÖLDÜ
MIG-21 savaş uçağının pilotunu arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Spanu, pilotun durumu hakkında ayrıntılı bilgilerinin olmadığı, helikopterde bulunan 7 askerin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
RUSYA İŞGALİ ALTINDAKİ YILAN ADASINA 45 KİLOMETRE UZAKLIKTA
Öte yandan kazanın, Rusya'nın Ukrayna saldırısının ilk günlerinde Rusya tarafından işgal edilen Yılan Adası'na 45 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi.
Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından enkazını aramaya çıkan IAR-330 Puma helikopterinin de aynı bölgede düşmüştü.
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