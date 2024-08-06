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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Romanya Milli Takımı'nda Mircea Lucescu dönemi! - Futbol Haberleri

        Romanya Milli Takımı'nda Mircea Lucescu dönemi!

        Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray'da görev yapan, bir dönem A Milli Takımımız'ı da çalıştıran 79 yaşındaki teknik adam Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı'nın başına getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:18 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:18
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        Romanya'da Lucescu dönemi!
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        Romanya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu.

        Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 79 yaşındaki Rumen teknik direktörle 2026 senesine kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.

        Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nda görev alan Mircea Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i çalıştırmıştı.

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