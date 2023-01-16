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Romanya polisi Andrew Tate soruşturmasını genişletti: Evleri basıldı, araçlarına el kondu

Romanya polisi eski kickbox şampiyonu ve internet fenomeni Andrew Tate hakkındaki soruşturmayı genişletiyor. İnsan ticareti ve tecavüz suçlamalarından Romanya'da yakalanarak hakkında inceleme başlatılan Tate'in lüks arabalarından bazılarına hafta sonu el konmuştu.

Romanya polisi Andrew Tate soruşturmasını genişletti: Evleri basıldı, araçlarına el kondu
BBC TÜRKÇE
ANDREW TATEReuters

Lucy Williamson BBC News, Bükreş

Romanya polisi eski kickbox şampiyonu influencer Andrew Tate hakkındaki soruşturmayı genişletti. İnsan ticareti ve tecavüz suçlamaları sonrası Romanya'da yakalanarak hakkında inceleme başlatılan Tate'in lüks arabalarından bazılarına hafta sonu el kondu. Ayrıca Tate'in Karpatlardaki villası da dahil yedi evine baskın düzenlendi.

Arabaların taşınması sırasında olay yerinde bulunan bir hayranı, "Herkes onun yaşam biçimini seviyor. Onun hakkında duyduklarım hoşuma gitmiyor ancak gerçek olup olmadığını göreceğiz. Eğer bir kanıt bulurlarsa tavrımı değiştiririm" dedi.

Bazıları arabaların tahliyesini, Romanya hükümetinin, Tate ve erkek kardeşi Tristan'dan dolayı mağdur olduğu düşünülenlerin tazminat talep etme olasılığına karşı teminat olarak tutacağı yönünde yorumladı.

Tate'in Perşembe günü polis tarafından baskın düzenlenen villasının yakınlarındaki Comarnic kasabası sakinleri evin geçtiğimiz sene yenilendiğini, birkaç ay önce tamamlandığını belirtiyor.

Villaya yakın oturan Trandafir Beldica, evin son derece lüks hazırlandığını söylüyor:

"Bizim gibi insanlar hayalini bile kuramaz".

Soruşturma öncelikle Tate'in bu parayı nasıl kazandığına odaklandı.

Polis, kadınları evlenme ya da ciddi ilişki sözüyle tuzağa düşürerek Romanya'ya getirip yetişkin sohbet odalarında kendisi için manken olarak çalışmaya zorlama ya da bunun için manipule etme iddialarının doğruluğunu araştırıyor. Ayrıca tanıklardan birinin tecavüz iddiası da inceleniyor.

andrew tate davası romanya BBC
Tate'in araba koleksiyonuna da soruşturmanın parçası olarak el konuldu.

Şimdiye kadar mağdur olma ihtimali olan altı kadının kimliği belirlendi.

Ancak geçtiğimiz hafta bu kadınlardan ikisi, Beatrice ve Jasmin, Tate kardeşlerin kendilerine kötü davrandığı iddialarını yalanladı.

Kollarında "Tate'in malı" ve "Tate'in kızı" dövmeleri olan iki kadın, Andrew Tate'in kardeşiyle birlikte yaşadığı, modellerin yetişkin web-cam iş yaptığı evde çalışmışlardı.

BBC bu iki kadının geçmişte Tate için çalıştıklarını doğruladı.

Romanya Antena 1 TV'ye konuşan iki kadın Tatelerle "yakın arkadaş" olduklarını, dövmeleri onlara saygıdan yaptırdıklarını, onların çok zor çocukluk geçiererek her şeyi sıfırdan yarattıklarını ve kimseye zorla kötü bir şey yaptırmadıklarını söyledi.

Mağdur olmadıklarını söyleyen Beatrice, "Öyle olsa evde kalmaya devam edecek kadar aptal olmazdım" diyor.

Polisin eve baskın yaptığı dakikaları da anlatan Beatrice, iki kadının korkudan kendilerini odaya kapattıklarını, polisin kapıyı kırdığını söylüyor ve ekliyor:

"Ancak polis anahtarın yatağın üzerinde olduğunu görmedi".

BBC'nin konuştuğu başka kişiler olay anını farklı anlatıyor.

Beatrice ve Jasmin BBC
Beatrice ve Jasmin, Tate kardeşlerden dolayı mağdur olduklarını reddediyor

Romanya için itibar meselesi

Romanya'nın ulusal insan kaçakçılığı ile mücadele biriminin sözcüsü Mihaela Dragus, bu davanın şimdiden insan kaçakçılığı yapanlara ve mağdurlara güçlü bir mesaj ilettiğini belirtiyor.

Andrew Tate, 2017'de neden Romanya'ya taşındığını açıkladığı bir sosyal medya videosunda şunları söylüyordu:

"Nedenlerden biri #MeToo. İnsanlar diyor ki 'Sen bir tecavüzcüsün'. Hayır, ben tecavüzcü değilim ama istediğim şeyi yapabilecek olma düşüncesini seviyorum, özgür olmayı seviyorum. Eğer (bir kadın) Romanya polisine giderse ve 'Bana dün tecavüz etti' derse, onlar 'Tamam' diyecek, 'Kanıt nerede?' 'CCTV kanıtı var mı?'"

Bunların hiçbiri Tate'in insan kaçakçılığı yaptığı ya da birine tecavüz ettiği anlamına gelmiyor.

Romaya'da hukukun üstünlüğü için çalışan düşünce kuruluşu Expert Forum'dan Laura Stefan, "Bir bakıma haklı. Buraya neden geldiğini açıkladığında onu anlayabiliyorum. Ne yazık ki iyi bir hesaplama yapmış. İnsan kaçakçılığı Romanya'da ciddi bir sorun. Ama Romanya yetkilileri bununla başa çıkılması gerektiğini anladılar" diyor.

Geçtiğimiz yıl ABD'de yayımlanan İnsan Kaçakçılığı Raporu'na göre Romanya bu konuda ilerleme kaydetti. Ancak rapora göre bazı Romanya yetkilileri de kaçakçılığa dahil oldu.

Bu davada ise tanınmış bir ABD-İngiliz vatandaşının gözaltına alınması, Romanya'nın organize suç ve cinsel istismar konularındaki sicilini yeniden gözler önüne serdi.

Soruşturma devam ederken polisin, Tate kardeşlere ceza vermek ya da hakimi ikna edecek derecede kanıtı bularak gözaltı süresini uzatmak için iki haftadan az süresi var.

Bu davada Andrew Tate'in olduğu kadar Romanya'nın da itibarı söz konusu.

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