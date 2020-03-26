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Son dakika... Romanya Sağlık Bakanı istifa etti!

Son dakika... Romanya Sağlık Bakanı Costache görevinden istifa etti. Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta OHAL ilan edilen ülkede sağlık çalışanları için yetersiz sayıda koruyucu ekipman bulunması son günlerde tartışma yaratmıştı

son dakika
HABERTURK.COM

Romanya Sağlık Bakanı Victor Costache, ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle istifa etti.

Avrupa Birliği üyesi olan ülkede bulunan hastanelerde sağlık çalışanları için yetersiz sayıda koruyucu ekipman bulunması son günlerde tartışma konusu haline dönüşmüştü.

Costache'nin yerine yardımcısı Nelu Tataru'nun bakanlık koltuğuna oturacağı açıklandı.

16 Mart'ta olağanüstü hal ilan edilen Romanya'da, şu ana kadar 906 koronavirüs vakası görülürken, 13 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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